Roger Federer scheitert an den ATP Finals an Stefanos Tsitsipas

Rekordsieger Roger Federer kann seinem Palmares keine siebte Masters-Krone hinzufügen. Der 38-jährige Basler verlor in den Halbfinals der ATP Finals in London in 1:36 Stunden 3:6, 4:6 gegen den als Nummer 6 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Im zweiten Halbfinal treffen am Abend der Österreicher Dominic Thiem und der Titelverteidiger Alexander Zverev aufeinander.