Mit der Teilnahme in Montreal wahrt Federer auch seine Chancen, in der kommenden Woche in Cincinnati, wo er sieben Mal den Titel gewonnen hat, erstmals seit November 2012 wieder die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Er, der diese schon während 302 Wochen angeführt hat, wäre damit auch der älteste Spitzenreiter der Geschichte. Bereits in dieser Woche hat French-Open-Sieger Rafael Nadal (31, ATP 2) die Chance, Andy Murray (30) vom Thron zu verdrängen, er benötigt dazu eine Halbfinal-Qualifikation. Die aktuelle Nummer 1 aus Schottland laboriert an einer Hüftverletzung und verzichtet auf eine Teilnahme.

Sein Fehlen hat zur Folge, dass Federer und Nadal erstmals seit Monte Carlo 2011 die Setzliste anführen. Die ersten Herausforderer sind Dominic Thiem, der damals die Nummer 917 der Welt war, und der Deutsche Alexander Zverev (20, ATP 8), der 13 Jahre alt war.

Gedankenspiele um den Thron

Die neue Hackordnung ergibt sich aus dem vorzeitigen Saisonende von Novak Djokovic (30) und Stan Wawrinka (32), der sich einer Operation im linken Knie unterziehen wird. Ebenfalls nicht am Start ist Wimbledon-Finalist Marin Cilic (28, ATP 6). In der Jahreswertung liegt Federer 550 Punkte hinter Nadal. «Um Ende Jahr die Nummer eins zu sein, musst du viel spielen. Ich weiss noch nicht, ob ich dieses Risiko eingehen will. Vielleicht genügt es, nur eine Woche wieder die eins zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, auch das würde mich schon glücklich machen.»

Nach seinem Triumph in London reiste Federer in die Ferien nach Sardinien. Danach führte er den Wimbledon-Pokal in die Schweizer Bergwelt ein – via Social Media verbreitete er Bilder davon. Offiziell heisst der Pokal zwar Challenge Cup, Federer aber benennt ihn lieber nach dem dreifachen Wimbledonchampion Arthur Gore, der die Trophäe unter anderem 1908 gewann. 19 steht dabei für die Anzahl seiner Grand-Slam-Titel, 8, die Lieblingszahl des am 8.8.1981 geborenen Baselbieters, ist die Zahl seiner Erfolge in Wimbledon.