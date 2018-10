Er wohnt schon lange nicht mehr hier, in der Region Basel. Hier, wo vor 20 Jahren alles begann. Die Weltkarriere eines Jungen, der von sich sagt, er habe sich erlaubt, grosse Träume zu haben. Roger Federer wollte nicht nur der Beste in Münchenstein sein. Er wollte der Beste der Welt sein. Und er war bereit, Opfer dafür zu erbringen. Mit 14 Jahren zog er in die Romandie. Er sprach kaum Französisch. Er wurde von Heimweh geplagt.

Heute sagt der Baselbieter, es seien die zwei prägendsten Jahre seines Lebens gewesen. Roger Federer ist heute mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland unterwegs: in New York, in Tokio, in Schanghai, in Melbourne, in Dubai. Geblieben ist eine tiefe Verbundenheit zur Schweiz und ihren Werten. In Valbella holt er die Kinder von der Skischule ab. Er besucht die Fasnacht. Er fährt mit Tram und Bus in den Zoo. Oder er taucht am Mittwochnachmittag in einer Badi unter die Leute. Roger Federer aus Münchenstein, wohnhaft in Dubai und Valbella, ist ein Weltbürger, und doch Schweizer durch und durch. Hier erklärt er, was ihm Heimat bedeutet.

Roger Federer, was bedeutet Heimat für Sie persönlich?

Roger Federer: Die Schweiz. Zurück sein. Ankommen. Mit dem Auto unterwegs sein. Heimat ist für mich in erster Linie dort, wo meine Familie ist und dort, wo meine Erinnerungen sind. Ob das jetzt Basel, Ecublens, Biel oder in den letzten Jahren Valbella in den Bündner Bergen ist. Dort habe ich das Gefühl: Jetzt bin ich zu Hause. Und danach sehne ich mich manchmal auch.

Was verbinden Sie mit der Schweiz?

Die frische Luft hier! (lacht herzhaft) Ich war jetzt fast drei Monate unterwegs: In Schanghai, Tokio, Chicago und New York. Nur zwischendurch war ich ein paar Tage in der Schweiz. Hier kannst du einfach das Fenster öffnen und wenn du draussen bist, tief durchatmen, das ist ein herrliches Gefühl. Es sind diese kleinen Dinge, die unser Land so speziell machen.

Wenn man Bilder von Ihnen aus China, Australien oder den USA sieht, hat man den Eindruck, Sie seien überall ein wenig zu Hause. Stimmt das?

Ja, das stimmt. Aber es ist nicht wie in der Schweiz, das kann es ja auch nicht sein. Ich habe ja dort nicht gelebt. Und was ich dort erlebe, ich will nicht sagen, es sei eine Fantasiewelt, aber ich komme da hin als Tennis-Superstar. Ich bewege mich dann auch ein wenig wie in einer Blase. Dann versuche ich, einfach das zu machen, was ich am besten kann: Meinen Sport ausüben. Das Drumherum gehört einfach dazu.