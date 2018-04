Am Freitag feierte Geraldine Dondit ihren 42. Geburtstag. Gross Zeit, diesen zu feiern, hatte sie nicht. Auch gestern brachte der Regen die Organisatoren des WTA-Turniers in Lugano an den Rand der Verzweiflung. Doch selbst wenn nicht gespielt wird, hat die Zürcherin viel zu tun. «Es ist nicht einfach, ein Turnier erstmals zu organisieren», sagt die Ex-Profispielerin, die es in der Weltrangliste auf Position 269 schaffte und für die Schweiz im Fed Cup spielte.

Anders als Vorgänger Lukas Troxler, der sich für repräsentative Auftritte begeistern konnte, hält sich Dondit lieber im Hintergrund auf, lässt Taten statt Worte sprechen. Doch ihre neue Aufgabe bringt öffentliche Auftritte mit sich.

Also lächelt sie bei der Auslosung für die Kameras, begleitet Martina Hingis und Viktorija Golubic zum Eishockey und gibt pausenlos Auskunft. Selbst bei Fragen, die sie unmöglich beantworten kann («Wann hört es auf, zu regnen?»), behält sie die Nerven.