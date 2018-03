Der stolze Vater der Jungunternehmer konnte dem Spektakel hingegen nicht beiwohnen. «Weil ich den ganzen Tag auf der Anlage war. Aber sie hatten eine grossartige Zeit und die Nachbarn waren sehr grosszügig», freut sich der 36-Jährige. Immerhin: Drei der vier Federer-Kinder sassen danach bei der überzeugenden Vorstellung gegen Kraijnovic im Publikum.

Federer geniesst einen Freitag

Für seinen benötigte er nicht einmal eine Stunde. Er gewann doppelt so viele Punkte wie sein Widersacher und ihm gelangen einmal 17 Punkte in Folge. Doch selbst wenn er den Punkt nicht gewann, zauberte er. Nach einem Aufschlag ins Seitenaus spielt er den Ball mit einer scharfen Slice-Backhand so übers Netz, dass der Ball danach wieder auf seine Seite zurückspringt.

Gegner in den Viertelfinals ist der Franzose Jeremy Chardy (31, ATP 100), gegen den er vor vier Jahren in Rom einmal verloren hat, in der Gesamtbilanz aber mit 3:1 Siegen vorne liegt. Zieht Federer in die Halbfinals ein, verteidigt er die Führung in der Weltrangliste. Am Dienstag ist der Baselbieter spielfrei. Gut möglich also, dass er sich eine Limonade vom Federer-Stand gönnt.