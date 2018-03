Panama, der Schweizer Testspielgegner vom Dienstagabend, ist ein Fussball-Exot – und auch abseits des grünen Rasens ein für uns Schweizer eher unbekanntes Land. 2018 in Russland nimmt Panama erstmals in seiner Geschichte an einer WM-Endrunde teil. Dort treffen die Mittelamerikaner in der Gruppe G auf Belgien, England und Tunesien. Die «Canaleros» setzten sich in der WM-Qualifikation einzig wegen der besseren Tordifferenz in einem Fernduell gegen Honduras durch. Die Entscheidung fiel erst in der 88. Minute: Roman Torres wurde durch seinen Treffer zum 2:1-Sieg gegen Costa Rica zum gefeierten Matchwinner.