Rote Karten, Prügeleien und zu hohe Ansprüche – darum hat es zu wenig Schiedsrichter

Der Amateurfussball findet in vielen grossen Medien in der Schweiz nicht statt. Ausser dann, wenn es Skandale gibt. Skandale, wie sie zuletzt gleich zweimal im Kanton Aargau vorgekommen sind. Im Zentrum der beiden Vorfälle: der Schiedsrichter. Ein Spieler des Drittligisten FC Würenlingen warf nach der Partie, in der er eine rote Karte gesehen hatte, einen Stein in Richtung des Schiedsrichters. Und einige Wochen zuvor hatten Spieler des Zweitligisten NK Prajde Möhlin den Schiedsrichter bis in die Garderoben verfolgt.

Zu noch einem schlimmeren Vorfall ist es im September 2018 in Genf gekommen. Ein Schiedsrichter wurde während einer 5.-Liga-Partie von drei Spielern verprügelt, nachdem er einem davon eine rote Karte gezeigt hatte. Als Folge davon streikten die Genfer Schiedsrichter mit der Forderung nach mehr Respekt. Über 200 Spiele fielen aus.

Claudio Bernold, der Leiter der Amateur-Schiedsrichter, glaubt aber nicht, dass solche gewalttätigen Vorfälle gegen die Unparteiischen zunehmen. Klare Zahlen dazu gibt es keine. «So wie wir die Situation wahrnehmen, nimmt die Gewalt weder zu noch ab. Sie bleibt wohl etwa stabil», sagt er. Schon früher sei es immer wieder zu Vorfällen gekommen. Heute verbreite sich mit Hilfe der digitalen Medien jedoch alles schneller. Bernold: «Früher war die Dunkelziffer bedeutend grösser, heute gibt es schnell Videos und demnach Beweise solcher Gewalttaten.» Ansonsten, so Bernold, tauchten die Vorfälle oft erst in den Schiedsrichterrapporten nach der Partie auf – ohne, dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hätte.

Akzeptieren, dass auch Schiedsrichter Fehler machen

Wenn es zu solchen heftigen Vorfällen komme, erschreckt auch der Schiedsrichter-Verantwortliche. «Doch solche Vorfälle zu verhindern ist nicht einfach. Wir schützen dabei die Opfer, die Täter werden zudem vom Verband meist massiv bestraft», sagt Bernold. Doch der Verband alleine könne diese Probleme nicht in den Griff bekommen. «Wir erwarten von den Vereinen eine klare Haltung gegenüber Gewalt auf Fussballplätzen. Es ist wichtig, dass viele engagierte Leute in den Vereinen sind, die Sorge dazu tragen, dass solche Vorfälle nicht passieren können», sagt Bernold.

Als wichtig erachtet Bernold, dass in den Vereinen verstanden wird, dass auch Schiedsrichter Fehler machen: «Häufig werden Amateur-Schiedsrichter mit Unparteiischen in der Champions League verglichen. Es gibt aber Gründe, warum die Schiedsrichter in ihren jeweiligen Ligen pfeifen. Ein 5.-Liga-Spieler spielt auch nicht auf dem Niveau von Topfussballern, dann muss er auch akzeptieren, dass der Schiedsrichter ebenfalls nicht auf dem allerhöchsten Niveau pfeift.»