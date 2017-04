Ein ähnliches Tor habe er auch letzte Saison im Halbfinal mit dem HC Davos in der Verlängerung des vierten Spiels in Bern zum 2:3 kassiert. «Für mich war klar, dass Scherwey hoch ins Eck schiessen wollte. Aber er traf den Puck nicht richtig, und so wurde daraus ein Schuss, der mich überrascht hat.»

Gratulation von Del Curto

Die präzise Analyse ist eine von Leonardo Genonis Stärken. Er ist mit ziemlicher Sicherheit der spielintelligenteste Schlussmann der Liga. Keiner liest das Spiel so gut wie er. Was war aber dann beim Treffer in der Verlängerung, der in Zug zur zweiten Niederlage führte? «Ich muss als Torhüter immer blitzschnell eine Entscheidung treffen und kann diese auch dann nicht mehr rückgängig machen, wenn ich sehe, dass ich falsch entschieden habe.»

Er hätte diese Situation nur noch retten können, wenn er den gegnerischen Stürmer umgenietet hätte. «Aber das mache ich nicht, so etwas kommt für mich nicht infrage.»

Wie hat eigentlich Arno Del Curto auf seinen Wechsel nach Bern reagiert? «Als ich ihm sagte, dass ich gehen werde, war er überrascht. Und als ich ihm sagte, der neue Klub sei der SCB, hat er mir spontan gratuliert.»