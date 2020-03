Schiedsrichter Pascal Erlachner: «Endlich kann Curdin Orlik mit dem Versteckspiel aufhören»

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie davon hörten, dass sich Curdin Orlik outet?

Pascal Erlachner: Sein Outing berührt mich. Ich hatte fast Tränen in den Augen, als ich realisierte, was das für ihn bedeuten könnte. Endlich kann er mit dem Versteckspiel aufhören und frei sein. Endlich verschwindet die Angst, aufzufliegen. Ich freue mich unendlich für ihn.

Welche Erfahrungen haben Sie rund um Ihr Coming-Out gemacht?

Vor meinem Outing gab es immer wieder Momente, in denen ich mich fühlte, als würde ich etwas falsch machen. Als wäre schwul sein etwas Verbotenes. Nachdem ich mich geoutet habe, hatte ich die Möglichkeit, offen mit Menschen darüber zu reden. Ich finde: Es soll ganz verschiedene Meinungen geben und es ist so, dass es Leute gibt, auch in der Schweiz, die nicht gerade begeistert sind von Homosexuellen. Doch in einigen Gesprächen merkte ich immer wieder, wie sich mein Gegenüber öffnete und merkte: Das ist ja ganz ein normaler Mensch.

Wie sind Sie mit Sätzen und Menschen umgegangen, die kein Verständnis haben?

Ich habe ehrlich gesagt sehr wenige Menschen erlebt, die mich direkt angegriffen hätten oder mit Aussagen verletzt haben. Es gab den einen oder anderen Vorwurf, dass ich mich ins Zentrum stellen würde. Auch da gilt: Jeder darf seine Meinung haben. Mir war wichtig, mit mir im Reinen zu sein und mich nicht mehr verstecken zu müssen.

Und es gab den Fall von Fussballer Benjamin Kololli, der offen sagte, er fände schwul sein nicht gut.

Ja, und trotzdem haben wir uns eine Woche später die Hand gegeben, uns ein gutes Spiel und eine gute Saison gewünscht. Man sollte nicht alles zu sehr auf die Goldwaage legen. Ich bin überzeugt, dass auch die Schwingwelt feststellen wird: Curdin Orlik ist ein toller Sportler, Punkt.