Schnelle Tessiner, langsame Snowboarder: Was der Suva-Experte zu den Belastungen im Schneesport sagt

Die App für Skifahrer und Snowboarder

Die Erkenntnisse aus den aufgezeichneten Fahrten

In welchen Situationen auf der Piste sind die Belastungen am höchsten?

Samuli Aegerter: Zwei Drittel der Schneesportler überschritten den Belastungswert von 1,5 G. Das bedeutet, sie waren einer hohen Belastung ausgesetzt. Ich hätte vielleicht nicht erwartet, dass es ganz so viele sind. Was man zu diesen Messungen wissen muss: Die Angaben unserer App-Nutzer zeigen, dass es eher Personen waren, die sich als Könner taxieren. 80 Prozent gaben an, fortgeschritten bis ausgezeichnet zu fahren.

Wir sagen nicht, dass man nicht schnell fahren darf. Wer schnell fährt, tut lediglich gut daran, den Bremsweg im Griff zu haben. Dazu braucht es gewisse Faktoren, unter anderem die Fitness. Man sollte auf einem Niveau fahren, das man den ganzen Tag halten kann. Denn die meisten Unfälle auf der Piste passieren nicht wegen Kollisionen, sondern unter anderem auch wegen der Ermüdung. Und an diesem Punkt knüpft die App «Slope Track» an. Es geht darum, die Belastungen aufzuzeigen und Inputs zu liefern, wie der Körper trainiert werden kann, um diesen Belastungen standzuhalten.

Gemäss Ihren Messungen fahren die 25- bis 34-Jährigen am schnellsten. Produziert die gleiche Gruppe auch die meisten Verletzungen?

Nein, bei den Skifahrern gibt es am meisten Verletzungen bei den 45- bis 49-Jährigen, bei den Snowboardern machen die 15- bis 29-Jährigen den grössten Anteil aus. Bei Verletzungen ist eben nicht nur die Geschwindigkeit entscheidend. Auch bei geringen Geschwindigkeiten können Verletzungen passieren. Man kann aus dem Stand ausrutschen und sich verletzen. Apropos Verletzungen: Die Suva ist auch da, wenn es unglücklicherweise doch zu einem Unfall kommt. Neben den Versicherungsleistungen, die sie erbringt, betreibt die Suva zwei Rehakliniken, die die Verunfallten wieder fit machen.

Wie bringt man ältere Leute dazu, dass sie sich nicht überschätzen?

Im Allgemeinen ist es immer gut, wenn ältere Generationen aktiv sind. In höherem Alter hat man immer noch die Technik, der Kopf ist bereit, man hat vielleicht auch die Taktik und weiss, was man in welchen Momenten tun muss. Trotz Erfahrung und Wissen kann der Körper aber nicht mehr ganz mithalten. In solchen Fällen empfehlen wir unseren Schneesport-Check. Ganz wichtig ist auch das Material. Vor allem auch, wenn die Ski unregelmässig hervorgeholt werden. Hier empfiehlt sich, den Bindungstest der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) zu machen, damit sich die Bindung im richtigen Moment öffnet. Das kann einem die Skisaison erhalten.

Interessant ist auch der Unterschied zwischen den Sprachregionen. Bei den Tessinern überschreiten 73 Prozent den Belastungswert von 1,5 G, in der Deutschschweiz sind es nur 66 Prozent. Wie interpretieren Sie diesen Unterschied?

Da kann man nur Hypothesen aufstellen. Vielleicht sind im Tessin mit der App mehr ausgezeichnete Fahrer unterwegs, vielleicht in der Deutschschweiz mehr gemütliche Leute. Das kann aber auch dem Zufall geschuldet sein. Wir werden deshalb nicht mit dem Radar ins Tessin gehen und Tempomessungen machen (lacht).