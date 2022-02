Schweizer Cup Der Klassiker im Viertelfinal: Die FCB Frauen sehnen sich nach dem Cupsieg, doch der FCZ steht im Weg Am Sonntag treffen die FCB-Frauen im Viertelfinal des Schweizer Cups auf den FC Zürich. FCB-Goalie Michèle Tschudin hat mit den Zürcherinnen noch eine Rechnung offen.

Tore verhindern ist Michèle Tschudins Job. Bild: Keystone

Die Herren des FC Basel sind in Carouge blamabel aus dem Schweizer Cup ausgeschieden. Doch die Frauen könnten diesen Pokal am 30. April im Letzigrund noch gewinnen und nach Basel holen. Doch damit dieser Traum wahr wird, steht am Sonntag auf dem Heerenschürli in Zürich ein schweres Viertelfinal gegen die FCZ Frauen an.

«Ich habe mit den Zürcherinnen im Cup noch eine Rechnung offen», sagt Michèle Tschudin, die Torfrau des FC Basel. Im April 2019 stand sie damals noch bei YB im Tor, als ihr Team den Cupfinal gegen die FCZ-Frauen mit 0:5 verlor. Trotz dieser Niederlage bezeichnet Tschudin das Spiel als eines der grössten Erlebnisse ihrer Karriere. Sie sagt:

«Ich kam damals frisch in die erste Mannschaft und durfte das Halbfinal gegen GC spielen. Wir qualifizierten uns für den Final und ich durfte auch da spielen. Das war grandios.»

Die Vorbereitung auf das kommende Spiel läuft für die Frauen wie gewohnt. Da sich die Women’s Super League in der Natipause befindet, haben die Baslerinnen ein Testspiel organisiert. «Wir wollen im Rhythmus bleiben. Wir haben weiter hart trainiert und uns nicht ausgeruht», erzählt Tschudin.

Während die Baslerinnen gegen ihre U19 testeten, konnte das Testspiel der Zürcherinnen nicht stattfinden. In der Meisterschaft trennen die beiden Teams gerade mal drei Punkte. «Es wird sicher ein Kampf. Die Zürcherinnen sind nicht umsonst Rekordmeister. Es ist jedoch alles möglich», sagt Tschudin.

Die FCB Frauen haben hohe Ambitionen

Für den Verein und für die Spielerinnen ist der Cup-Titel ein Ziel. Finanziell bringt ein solcher Triumph dem FCB jedoch wenig. Wo die Herren für eine Finalteilnahme 100’000 Franken verdienen, sind es bei den Frauen für den Cupsieg nur 5’000 Franken. Simon Lombris, technischer Leiter der FCB-Frauen sagt:

«Es ist der schnellste Weg zu einem Titel, auch wenn dieser nur Prestige bringt. Einen Platz im internationalen Geschäft bekommt der Gewinner bei den Frauen nicht.»

Tschudin sagt, dass die hohen Ziele das Team nicht unter Druck setzen würden. Sie seien vielleicht etwas nervös, weil es bereits jetzt gegen den FCZ geht. Damit es zum Titel reiche, müsse jedoch jedes Team geschlagen werden.

Dass sie als Goalie in einem K.-o.-Spiel noch mehr unter Druck steht, will Tschudin nicht bestätigen. «Ich habe mittlerweile viele Spiele gespielt und weiss, wie ich damit umgehen muss», sagt sie. Im Cup sind eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschiessen immer möglich. Und dann wird halt der Goalie zur entscheidenden Figur.

«Wir wollen es gar nicht so weit kommen lassen, dass es nach 90 Minuten Unentschieden steht. Kommt es zu einem Elfmeterschiessen, ist der Ausgang offen und die Chancen auf einen Sieg für beide Seiten gleich», sagt Tschudin. Für ein allfälliges Elfmeterschiessen, bereitet sie sich aber doch vor. Sie studiert die möglichen Schützinnen und wo diese normalerweise hin schiessen. «Das tun Goalies immer», erklärt sie.

Service Viertelfinals des Schweizercups der Frauen: FC Zürich (AWSL) – FC Basel (AWSL)

FC St. Gallen-Staad (AWSL) – FC Yverdon (AWSL)

Thun Berner-Oberland (NLB) – Servette FC (AWSL)

FC Schlieren (NLB) – GC (AWSL) Weitere Spieldaten:

Halbfinal: 27.03.2022

Cup-Final im Letzigrund: 30.04.2022

Neben dem Cup-Titel ist auch der Meistertitel für die FCB-Frauen noch im Bereich des Möglichen. «Der Verein will sich entwickeln. Wir wollen vorne mitspielen und versuchen, international vertreten zu sein», sagt Lombris. Dafür müssten die FCB Frauen entweder die Qualifikationsrunde als erste beenden oder die Playoffs gewinnen. Das jedoch, ist am Wochenende noch kein Thema. Zuerst wollen die Rotblauen die nächste Runde des Cups erreichen. Tschudin sagt selbstbewusst:

«Es wird Zeit, dass der Cup wieder nach Basel kommt.»

Es ist ihr anzusehen, dass sie ihre Rechnung mit dem FCZ am liebsten schon am Sonntag begleichen will.