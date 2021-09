Schweizer Cup Wenn der Gegner besser ist Trotz ordentlicher Leistung beissen sich die Black Stars an Biel die Zähne aus und verpassen den Einzug ins Achtelfinale des Schweizer Cups (1:3).

Den Black Stars mit Jan Muzangu reicht es gegen den Ligakonkurrenten Biel nicht zum Sieg. Bild: Edgar Hänggi

Cupspiele leben – vor allem in den ersten Runden – von der David-gegen-Goliath-Prämisse: euphorische Amateure gegen abgezockte Profis. Die Partie zwischen dem FC Black Stars und dem FC Biel-Bienne gehörte allerdings nicht in diese Kategorie, bei keinem anderen Duell der 2. Runde waren die Chancen im Vorfeld wohl dermassen ausgeglichen wie zwischen den beiden Promotion-Ligisten. Und tatsächlich: Die Affiche hielt, was sie versprach – besonders in der ersten halben Stunde, in der sich die Teams komplett neutralisierten. Optisch hatten zwar die Gäste leichte Vorteile, gefährlich wurde es aber nie. Dann war es zunächst das Heimteam, das am Führungstreffer schnupperte. Eine perfide angeschnittene Hereingabe von Antonio Fischer wurde von allen verpasst, doch Keeper Nicolas Grivot bestand seine erste Prüfung mit Bravour (32.).

Kurz darauf konnte Seydou Ouedraogo nach einem Stellungsfehler in der Gäste-Abwehr allein auf Grivot zulaufen, liess sich aber vom lange stehen bleibenden Goalie «hypnotisieren» und verpasste die goldene Gelegenheit zum 1:0. Trainer Samir Tabakovic hatte «nicht das Gefühl», dass das Führungstor zu diesem Zeitpunkt seiner Truppe wirklich geholfen hätte:

«Wir waren nie wirklich im Spiel. Die Bieler sind mehr gelaufen, haben schneller gespielt und mehr Zweikämpfe gewonnen.»

Weil Torhüter Steven Oberle die ersten Bieler Chancen von Brian Beyer (39.) und Safet Alic (45.) mit guten Paraden zunichtemachte, ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Auch danach änderte sich wenig am Geschehen. Torszenen blieben absolute Mangelware. Während Ouedraogos Weitschuss einen Meter am Tor vorbei strich (47.), nutzte Nathan Garcia hingegen seine Möglichkeit in der 53. Minute. Der Stürmer wuselte sich an der Grundlinie gegen drei Black-Verteidiger durch und wuchtete den Ball aus ganz spitzem Winkel unter die Latte.

Die entscheidenden Tore fallen spät

«Der FC Biel hat ein paar Spieler, die einem wehtun können», seufzte Tabakovic, der im Vorfeld unter anderem auch auf Garcia hingewiesen hatte. Das Heimteam versuchte alles, um zurück ins Spiel zu finden, die Aussenverteidiger kamen immer öfter nach vorne, um Überzahl an den Flügeln zu schaffen. Doch die kompakten Seeländer verschoben dermassen gut, dass die Basler praktisch nie an die Grundlinie kamen und den Neuaufbau hintenrum starten mussten.

Zudem konnten sie an der Bieler Dominanz im Zentrum nichts ändern, weil ihre Schlüsselspieler auf diesen Positionen – Moyo Uruejoma, Yves Jankowski und Robin Adamczyk – aus teilweise mehrmonatigen Verletzungspausen kommen und noch nicht in bestmöglicher Verfassung sein können. «Wir hatten einfach nicht das Niveau, das wir an diesem Tag gegen diesen starken Gegner gebraucht hätten», musste der Trainer zugeben.

In der Schlussphase bekamen die zahlreich erschienen Zuschauer im Buschweilerhof immerhin noch drei Tore zu sehen: Nolan Nuzzolo schloss einen Bilderbuch-Konter zum 0:2 ab (82.), Jankowski verkürzte nach einer Ouedraogo-Flanke auf 1:2 (89.), ehe Luther Adjei mit einem an ihm verschuldeten Foulpenalty in der Nachspielzeit den 1:3-Endstand besorgte.

«Es war ein verdienter Sieg der Bieler. Ich kann weder meiner Mannschaft noch dem Schiedsrichter oder sonst wem einen Vorwurf machen – der Gegner war schlicht und einfach besser»,

sprach Samir Tabakovic nach der verpassten Achtelfnalqualifikation Klartext und richtete den Fokus bereits wieder auf das nächste Meisterschaftsspiel gegen YF Juventus am Mittwoch (20.30 Uhr, Buschweilerhof). «Wir müssen schauen, dass wir bis dahin eine fitte und ausgeruhte Elf auf den Platz kriegen.» Definitiv kein Teil davon sein wird Luftëtar Mushkolaj, der in der 94. Minute seinem Gegenspieler vor den Augen des Schiedsrichters ins Gesicht schlug, vom Feld gestellt wurde und mehrere Spielsperren aufgebrummt bekommen dürfte.