So hofft er auf einen neuen Vertrag in der NHL, auch weil er für die Schweizer National League (ehemals NLA) wohl zu langsam wäre. Streit sagte im gleichen Interview: «Das Spiel in den USA mehr auf mich zugeschnitten als jenes in der Schweiz.» Die Eisfläche in der NHL ist deutlich kleiner, das Spiel weniger laufintensiv. All das kommt einem älteren Spieler entgegen. So sagt Streit: «Es ist nicht so, dass ich absolut keine Lust habe, in der Schweiz zu spielen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mir damit nicht den grössten Gefallen machen würde.»