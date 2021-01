Schwere Verletzung im Training: Mauro Caviezel zieht sich Schädel-Hirn-Trauma zu

(frh) Mauro Caviezel ist am Donnerstag im Training in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt, wie der Schweizer Skiverband Swiss Ski mitteilt. Der 32-jährige Bündner zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu, ausserdem habe er Schmerzen im linken Knie. Caviezel werde sich diesen Freitag in der Schweiz weiter untersuchen lassen.

Mauro Caviezel gehört in dieser Saison zu den grossen Überraschungen im Schweizer Team. Im Dezember gewann er den Super-G von Val d'Isère. Für Caviezel war es der 1. Weltcup-Sieg überhaupt.