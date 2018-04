Der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) steht auf der Liste der verbotenen Substanzen, welche die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) alljährlich veröffentlicht. Er kommt in Cannabis vor und zu einem gewissen Anteil auch in neuerdings erlaubten CBD-Produkten. Antidoping Schweiz empfiehlt Athleten deshalb, auf den Konsum sämtlicher Cannabis-Produkte zu verzichten.

Dass Thabo Sefolosha von den Utah Jazz tatsächlich als Kiffer überführt wurde, steht nicht zweifelsfrei fest. Die NBA gilt in solchen Angelegenheiten als verschwiegen. Laut diversen Quellen handelt es sich im Fall Sefolosha, der wie Nerlens Noel (Dallas Mavericks) bestraft wurde, jedoch um Marihuana-Konsum. Alleine sind sie damit nicht. Schon vor Jahren gab All-Star Josh Howard zu, dass er kiffe. Und er sagte: «Die meisten NBA-Spieler konsumieren Marihuana.»

Die Liga brummte dem Waadtländer die Sperre von fünf Partien offiziell wegen eines «Verstosses gegen den Anti-Drogen-Kodex» auf. Dieser sieht bei der ersten Zuwiderhandlung eine Teilnahme an einem Aufklärungs-Kurs vor, beim zweiten Verstoss wird eine Busse von 25'000 Dollar fällig und beim dritten Mal gibt's die fünf Spielsperren. Ein Urteil, das milde erscheint. Ein Verstoss gegen die Dopingregeln ist schliesslich ein Verstoss gegen die Dopingregeln, egal um welche Substanz es sich handelt. In der NBA scheint man dies anders zu sehen als in vielen anderen Sportarten, wo ein Ertappter in der Regel Sperren zwischen sechs Monaten und zwei Jahren erhält.

Bedauern beim Sünder

Sefolosha tat, was erwartet werden konnte. Er entschuldigte sich auf Twitter beim Team, dessen Besitzern, dem Management, dem Trainerstab, Mannschaftskollegen, der Liga und deren Fans. «Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Fehlverhalten», zeigte sich der 33-Jährige reuig. Er bedaure es aufrichtig, dass der Vorfall seine Teamkollegen im Kampf um die Playoffs ablenken könnte.