Schweizer Cup Die Loskugeln von FCB und Winterthur ziehen sich magisch an: Ein Rückblick auf das immer wiederkehrende Cup-Duell Die Pokalhistorie zwischen Basel und Winterthur beginnt 1975 im Finale. In den letzten zehn Jahren akzentuiert sich das Duell. Gleich sechs Mal loste der Fussballverband die beiden Teams seit 2012 gegeneinander. Kann das noch Zufall sein?

31.03.1975: Finale, Berner Wankdorf

Dieser Schuss von FC Basels Walter Balmer findet nicht den Weg ins Tor. Er ist später der Schütze zum Siegtreffer im Berner Wankdorf Stadion. Bild: Keystone/Photopress-Archiv

Die Cup-Historie des FC Basel und des FC Winterthur beginnt gleich auf der grössten aller möglichen Bühnen. Im Finale. Es ist der 31.03.1975, ein Ostermontag, als das Spiel angepfiffen wird, in das der grosse FCB als klarer Favorit geht. Wohlklingende Namen wie Ottmar Hitzfeld, Karl Odermatt oder Trainer Helmut Benthaus sind an diesem Tag für Rotblau im Wankdorf Stadion zu Bern.

So geht der Favorit auch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Führung. Otto Demarmels verwertet eine Kopfballablage per Volleyschuss zur 1:0-Führung. In der 66. Minute müssen die unaufmerksamen Basler dann den Ausgleich von Ernst Meyer hinnehmen, der den Ball aus spitzem Winkel irgendwie im Tor unterbringt.

Die Entscheidung kommt erst in der 115. Minute der Verlängerung. Demarmels gibt den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Walter Balmer per Direktabnahme die Entscheidung herbeiführt. Wenig später darf dann Kapitän Odermatt den Pokal in den Berner Abendhimmel strecken. Es ist der fünfte von 13 Cup-Siegen des FCB.

FC Basel – FC Winterthur Stadion Wankdorf, Bern. – 28'000 Zuschauer. – SR: Roland Racine Tore: 48. Demarmels 1:0. 66. Meyer 1:1. 115. Balmer 2:1. FC Basel: Kunz, Mundschin, Fischli, Ramseier, Stohler, Odermatt, Hasler, Demarmels, Balmer, Hitzfeld, Nielsen (101. Tanner); Trainer: Benthaus FC Winterthur: Rügg, Münch, Bolmann, Fischbach, Wanner, Meili (73. Meier), Grünig, Meyer, Künzli, Risi; Trainer: Sommer

15.04.12: Halbfinale, Schützenwiese Winterthur

Marco Streller erzielt das 1:0 für den Favoriten aus Basel. Im Hintergrund bejubelt der aktuelle Kapitän Valentin Stocker den Treffer. Alessandro Della Bella / Keystone (13. April 2012)

Das erste Cup-Spiel im neuen Jahrtausend ist nicht weniger von Bedeutung. Beide Teams wollen das Finale erreichen. Winterthur hat auf dem Weg ins Halbfinale bereits YB und St.Gallen im Elfmeterschiessen aus dem Cup geworfen und will gegen den Favoriten die nächste Sensation.

Die erste grosse Chance gehört auch den Winterthurern in Person von Luca Zuffi, der heute auf Seiten von Rotblau spielt. Yann Sommer im Basler Kasten kann den Fernschuss aber abwehren. Nach einem Fehler der Heimmannschaft reicht dem FCB die erste Chance. Alex Frei schickt Marco Streller in die gefährlich Zone und der schiebt den Ball gekonnt ins Tor.

Kurz vor der Halbzeit hat der FCB Glück, dass es keinen Elfmeter und eine rote Karte für Sommer gibt, der klar eine Torchance vereitelte. Der VAR, er ist noch nicht erfunden. Obwohl der FCW ein Tor verdient gehabt hätte, ist es kurz vor Schluss eine Co-Produktion von Xherdan Shaqiri und Frei, die die Entscheidung bringt. Der Winterthurer Treffer per Elfmeter in der Nachspielzeit kann den FCB-Finaleinzug nicht mehr verhindern. Im Finale setzen sich die Basler dann im Elfmeterschiessen gegen Luzern durch.

FC Winterthur – FC Basel 1:2 (0:1) Schützenwiese. – 8500 Zuschauer (ausverkauft). – SR Alain Bieri. Tore: 39. Streller 0:1, 89. Alex Frei 0:2, 93. Kuzmanovic 1:2 Verwarnungen: 27. Yapi (Foul), 43. Bengondo (Reklamieren), 64. Fabian Frei (Foul), 68. Lüscher (Foul), 94. Alex Frei (Reklamieren). Winterthur: Leite; Iten, Exouzidis (60. Ritter), Sereinig, Lenjani; Zuffi; Sprunger (84. Sprunger), Lüscher, Radice (77. Freuler), Kuzmanovic; Bengondo.

Basel: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic, Park; Fabian Frei (72. Shaqiri), Huggel, Yapi (81. Xhaka), Stocker; Alex Frei, Streller. Bemerkungen: Winterthur komplett; FCB ohne P. Degen, Pak (verletzt), Chipperfield, Voser (Aufbau).

21.09.2014: 2. Runde, Schützenwiese Winterthur

Breel Embolo schiesst den FCB mit einem Hattrick in die nächste Runde. Bild: Keystone / Ennio Leanza

Im dritten Aufeinandertreffen im Cup nimmt die Brisanz etwas ab. Es ist die zweite Runde im Pokal und wieder fährt der FC Basel nach Winterthur auf die Schützenwiese. Unter der Woche war die Mannschaft von Trainer Paulo Sousa noch bei Real Madrid in der Champions League zu Gast. Ein radikaler Wechsel im Ambiente nur wenige Tage später in Winterthur.

Angeführt von Captain Matías Delgado brauchen die Gäste bis zur 34. Minute, bis sie ins Rollen kommen. Bei strömendem Regen stellen Mohamed Elneny und Breel Embolo die Weichen mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten auf Sieg. Der erst 17-jährige Embolo erwischt einen Sahnetag. Kurz vor der Pause legt er nach Vorarbeit von Xhaka seinen zweiten Treffer nach. 3:0 für den FC Basel.

Während Winterthurs Kapitän Patrick Bengondo mit bandagiertem Kopf Chance um Chance vergibt, schnürt ein anderer seinen Hattrick. Breel Embolo will eigentlich flanken, am Ende hat der Ball aber so viel Schnitt, dass er einfach im Tor landet. Mit dem 4:0 Endstand zieht der FCB in die nächste Runde ein.

Winterthur – Basel 0:4 (0:3) Schützenwiese. – 5050 Zuschauer. – SR Studer. Tore: 32. Elneny 0:1. 36. Embolo 0:2. 42. Embolo 0:3. 66. Embolo 0:4. Basel: Vailati; Xhaka, Schär, Suchy, Aliji; Elneny (53. Serey Die), Diaz, Delgado (62. Hamoudi); Callà, Embolo, Kakitani (71. Sio). Bemerkungen: Basel ohne Degen, Ivanov (beide verletzt), Streller, Samuel, Frei, Gashi und Ajeti (alle nicht im Aufgebot). 71. Rote Karte gegen Iapichino (Winterthur/Notbremse). Verwarnungen: 43. Elneny. 65. Diaz (beide Foul).

05.04.2017: Halbfinale, Schützenwiese Winterthur

Kapitän Matías Delgado bezwingt mit einem Penalty Winterthurs Matthias Minder und erzielt das 1:0 für den FCB. Bild: Keystone / Walter Bieri

Das zweite Mal treffen der FC Basel und der FC Winterthur in einem Halbfinale aufeinander. Und auch diesmal findet das Spiel auf der Schützenwiese statt. Die fast 10'000 Zuschauer sehen eine zähe erste Halbzeit, in der die Partie zu Beginn unterbrochen werden muss, weil Basler Fans Fussbälle auf den Rasen werfen.

Spannend wird erst die zweite Halbzeit. Erst rettet FCB-Goalie Tomas Vaclik in der 48. Minute gegen den Winterthurer Luca Radice mit einer starken Parade. Drei Minuten später zeigt Schiedsrichter Amhof auf den Punkt, weil Marc Janko zu Fall gebracht wird. Was er nicht sieht ist, dass Patrik Schuler eigentlich den Ball spielt. Eine Fehlentscheidung. Matias Delgado bringt den Penalty in der Folge sicher im Tor unter.

Die Entscheidung fällt dann in der 85. Minute durch Manuel Akanji, der einen Abpraller nach einem Luca-Zuffi-Schuss im Tor unterbringt. In einer hektischen Schlussphase gelingt Winterthur zwar noch der Anschluss, ehe Alexander Fransson in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand erzielt. Der FCB darf weiter ins Cup-Final und gewinnt dort mit 3:0 gegen Sion.

Winterthur – Basel 1:3 (0:0) Schützenwiese. – 9400 Zuschauer. – SR Amhof. Tore: 54. Delgado (Foulpenalty) 0:1. 85. Akanji (Zuffi) 0:2. 87. Cani 1:2. 94. Fransson (Sporar) 1:3. Winterthur: Minder; Hebib, Schuler, Schättin; Radice, Gazzetta (68. Kamber), Ljubicic, Di Gregorio (83. Cani); Frontino; Silvio, Sutter (45. Sliskovic). Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Serey Die, Zuffi; Callà, Delgado (82. Fransson), Steffen; Janko (61. Sporar). Bemerkungen: Winterthur ohne Katz (gesperrt), Russo, D'Angelo, Mangold (alle verletzt), Avanzini und Roth (beide krank). Basel ohne Xhaka (gesperrt), Bua (verletzt), Elyounoussi (krank), Balanta, Riveros, Vailati und Petretta (nicht im Aufgebot). 13. Vaclik lenkt Schuss von Frontino an den Pfosten. Verwarnungen: 17. Gazzetta (Foul). 57. Janko (Foul). 88. Hebib (Foul).

31.10.2018: Achtelfinale, Schützenwiese Winterthur

Silvan Widmer erzielt nach einer Ecke von Kevin Bua sein erstes Tor im rotblauen Trikot. Bild: Keystone / Walter Bieri

Es ist eine Partie, die lange nach ihren Höhepunkten sucht. Marcel Kollers FC Basel spielte sich die meiste Zeit vor dem Tor des FC Winterthurs fest, findet aber keine guten Möglichkeiten, um das Tor zu erzielen. Mal scheitert Ricky van Wolfswinkel an Torhüter Raphael Spiegel. Und auch Fabian Frei findet kein Vorbeikommen an dem starken Winti-Torhüter

Es brauch einen Corner in der zweiten Halbzeit, um für das einzige Highlight des Spiels zu sorgen. Eine Ecke von Kevin Bua findet den Kopf von Neuzugang Silvan Widmer, der sein erstes Tor für den FC Basel schiesst. Er ist es auch, der die gefährlichste Chance der Winterthurer vereitelt. Am Ende bleibt es beim 1:0 für den FCB und der FC Winterthur, angeführt von Ex-FCB-Spieler Davide Calla, scheidet aus dem Cup aus.

Winterthur – Basel 0:1 (0:0) 8400 Zuschauer. – SR Sandro Schärer. Tor: 53. Widmer 0:1. Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Xhaka, Riveros; Frei, Balanta (76. Kalulu); Van Wolfswinkel, Zuffi, Bua (90. Stocker); Ajeti (85. Oberlin). Bemerkungen: Winterthur ohne Gele, Roth und Schmid, Basel ohne Hansen, Campo, Okafor, Suchy und Zambrano (alle verletzt).

25.08.2020: Halbfinale, St.Jakob-Park

Afimico Pululu bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 für den FCB. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Das Halbfinale findet aufgrund des Corona-Unterbruchs mit deutlicher Verspätung erst Ende August statt. Zusätzlich ist es ein Geisterspiel im Joggeli. Eines, auf das noch unzählige folgen werden. Aber auch eines, an das sich FCB-Fans gerne erinnern.

Von einem Anfangsfurioso zu sprechen, wäre hier untertrieben. Nach fünf Minuten steht es bereits 2:0 für den FC Basel. Valentin Stocker und Silvan Widmer schiessen die schnellen Tore für das Heimteam. Nach dem 3:0 durch Ricky van Wolfswinkel bäumt sich Winterthur noch einmal auf, erspielt sich gute Chancen. Und erzielt nach einer halben Stunde den Anschluss durch Roma Buess.

Der Treffer bleibt aber ein Ehrentreffer. Afimico Pululu, van Wolfswinkel und Fabian Frei versetzen den Gästen den Gnadenstoss. Der FC Basel gewinnt 6:1 im letzten Heimspiel der Saison und folgt YB ins Cup-Final. Dort verliert der FCB im letzten Spiel unter Marcel Koller mit 1:2.

FC Basel 1893 – FC Winterthur 6:1 (3:1) St.Jakob-Park. – 1000 Zuschauer. – SR Lionel Tschudi. Tore: 2. Stocker 1:0 (Riveros). 5. Widmer 2:0 (Stocker). 22. Van Wolfswinkel 3:0 (Frei). 31. Buess 3:1. 50. Pululu 4:1. 62. Van Wolfswinkel 5:1 (Stocker). 63. Frei 6:1.

Basel: Nikolic; Widmer, van der Werff, Alderete (74. Isufi), Riveros; Frei, Petretta (74. Bunjaku); Pululu (69. Tushi), van Wolfswinkel (69. Marchand), Stocker (69. Oberlin); Ademi. Winterthur: Spiegel; Tranquilli (70. Gantenbein), Isik (46. Arnold), Lekaj, Hamdiu (46. Schättin); Doumbia, Alves (78. Da Silva), Pepsi; Calla, Buess, Ltaief (70. Mahamid). Bemerkungen: FCB ohne Zuffi (verletzt), Cabral, Ramires, Cömert und Campo (alle in Quarantäne). – FCB-Ersatzbank: Pukaj, Bunjaku, Vishi, Oberlin, Marchand, Tushi, Isufi. – Winterthur ohne Roth, Costinha und Volkart (alle verletzt). FCW-Ersatzbank: Rüegg, Da Silva, Mahamid, Arnold, Gantenbein, Bühler, Schättin. – Verwarnung: 39. Pululu (Foul).