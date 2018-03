Mit einem Vierfach-Salchow und einem vierfachen Toeloop holte siemit 225,52 Punkten in Sofia den Junioren-WM-Titel. Mit dieser Punktzahl hätte Trusowa an den Olympischen Spielen in Pyeongchang Rang 4 belegt.

Die Moskauerin ist auch die erste Frau, die einen vierfachen Toeloop im Wettkampf zeigte. Bis anhin war die Japanerin Miki Ando die einzige Eiskunstläuferin, der ein Vierfachsprung gelungen war, und zwar ein Salchow im Jahr 2002.

Die Neuenburgerin Maia Mazzara belegte in Sofia nach dem Kurzprogramm Platz 35 und verpasste damit die Teilnahme an der Kür deutlich.