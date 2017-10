Lenzerheide erhielt im Rahmen des traditionellen Herbst-Meetings des Internationalen Skiverbandes FIS in Zürich den Zuschlag. Die Bündner setzten sich bei der Wahl mit 11:3 Stimmen gegen den bulgarischen Kandidaten Bansko durch. Der am Freitag in Zürich gefällte Entscheid muss noch vom FIS-Council offiziell abgesegnet werden, was im Normalfall als Formsache gilt.

"Wir freuen uns riesig, dass es uns gelungen gelungen ist, das Finale in unsere Heimat zurückzuholen", sagte Michael Bont, der Präsident des Vereins Weltcup Lenzerheide und Kopf der Kandidatur.

Die Rückkehr wird nach dannzumal sieben Jahren Unterbruch erfolgen. Letztmals hatten die Alpinen das Weltcup-Finale im Frühjahr 2014 in Lenzerheide ausgetragen. Insgesamt war der Ort schon fünfmal Veranstalter der saisonalen Schlussveranstaltung.

Die nächsten Weltcup-Rennen stehen in Lenzerheide schon im kommenden Winter im Programm. Am letzten Januar-Wochenende bestreiten die Frauen einen Riesenslalom und einen Slalom.