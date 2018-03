Alexej Poltoranin bezwang den zehn Jahre jüngeren Russen Alexander Bolschunow, der seinem ersten Weltcupsieg noch nachjagt, um neun Sekunden. Dritter wurde der Finne Iivo Niskanen. Der Olympiasieger über 50 km und Weltmeister über diese Distanz im Diagonalschritt büsste 20 Sekunden ein.

Poltoranin tröstet dieser Sieg ein wenig über den Fünfziger von Pyeongchang hinweg. Der Kasache lag beim Olympia-Rennen bei km 40 mit über einer Minute Vorsprung auf Medaillenkurs, ehe er total einbrach und noch in den 15. Rang durchgereicht wurde.

Dario Cologna verzichtete auf die Reise nach Finnland - von den Besten fehlte auch der Kanadier Alex Harvey. Am kommenden Wochenende am Holmenkollen wird Cologna wieder ins Gesehen eingreifen. Livio Bieler (45.), Ueli Schnider (46.) und Jonas Baumann (50.) verpassten in Lahti die Weltcup-Punkteränge deutlich.