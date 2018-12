Der vierfache Olympiasieger hatte bereits auf die Reise zum Weltcup in Russland verzichtet und trainiert nun vor dem Heimauftritt am 15. und 16. Dezember in Engelberg weiter in Lillehammer.

Der Rest des Schweizer Teams mit dem formstarken Killian Peier, Gregor Deschwanden, Andreas Schuler und Gabriel Karlen reist von Donnerstag bis Sonntag in den kommenden WM-Ort Seefeld im Tirol. Das österreichische Team wird hingegen ab Sonntag wie Ammann im Olympia-Ort von 1994 trainieren.