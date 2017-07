Der Gesamtweltcup-Sieger von 2015 wurde am Freitag in München operiert. Die zweite Kreuzbandverletzung innerhalb von sieben Monaten hatte sich der 29-Jährige am Donnerstag beim Training in Oberstdorf zugezogen. "Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiss daher damit umzugehen", sagte der Mannschafts-Olympiasieger von Sotschi in einer Mitteilung.

Bundestrainer Werner Schuster stellte fest: "Die erneute Verletzung ist sowohl für Severin persönlich als auch für das gesamte Team sehr bitter. Sein Fehlen im Olympia-Winter zu kompensieren, wird eine grosse Herausforderung für uns alle."