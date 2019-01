Einzig die Schwedin Lisa Hörnblad, die mit Nummer 38 Zweite wurde, konnte den Rückstand auf die Innerschweizerin unter einer Sekunde halten. Bereits in der Woche zuvor in Cortina hatte Corinne Suter mit einer Bestzeit im Training geglänzt. Danach im Rennen resultierte Platz 4, womit sie ihre persönliche Bestmarke im Weltcup egalisierte.

Auf Platz 6 folgte mit Lara Gut-Behrami bereits die nächste Schweizerin. Die Tessinerin verlor 1,41 Sekunden auf die Bestzeit von Suter. Gut hielt sich auch die Bündnerin Jasmine Flury, die sich unmittelbar hinter der Liechtensteinerin Tina Weirather als Achte des Trainings einreihte. Michelle Gisin, zuletzt in Cortina als Siebente beste Schweizerin, wurde Dreizehnte.

Die beiden Österreicherinnen Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer, die in Lake Louise respektive Cortina je zweimal siegreich waren, landeten in den Positionen 9 und 10. Die angeschlagene Lindsey Vonn, die sich mit einem verletzten Nerv im Wadenbein herumschlägt, verzichtete wie angekündigt auf das erste Training. Erstmals wieder am Start war dafür Sofia Goggia (15.), die letzten Winter den Gesamtsieg im Abfahrts-Weltcup errang. Die Italienerin pausierte wegen einem Knöchelbruch im rechten Fuss, den sie sich im Oktober zugezogen hatte.