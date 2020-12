Daniel Yule beim Saisonauftakt Zweiter nach dem ersten Lauf

In Führung liegt Alex Vinatzer. Der 21-jährige Italiener war 27 Hundertstel schneller als Yule und legte damit eine zeitliche Differenz, in der sich hinter ihm gleich sieben Fahrer klassierten. Hinter Yule und vor Zenhäusern reihten sich der Österreicher Michael Matt, die Norweger Sebastian Foss-Solevaag und Henrik Kristoffersen sowie die Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet ein. Der zweite Durchgang am Nachmittag verspricht also Hochspannung.

Als drittbester Schweizer liegt Tanguy Nef mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Platz 12. Weniger gut verlief der verspätete Saisonauftakt im Slalom für Loïc Meillard. Der Romand beging wie schon am Tag zuvor im Riesenslalom einen zeitraubenden Fehler und muss um die Teilnahme am zweiten Durchgang bangen.

Einer der grossen Favoriten ist in der Entscheidung nicht mehr dabei. Der Franzose Clément Noël rutschte im oberen Streckenteil weg. Er stieg zwar zurück, büsste dabei aber für die Qualifikation für den zweiten Lauf viel zu viel Zeit ein.