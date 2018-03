Cologna zeigte sich während der gut zwei Stunden Laufzeit immer sehr präsent und hielt sich konstant in der Spitzengruppe auf. Beim letzten Bonussprint setzte sich eine Siebner-Gruppe an, die einen Kilometer vor dem Ziel zum Schlusskampf ansetzte.

Cologna agierte taktisch hervorragend und bog vor Sundby auf die Zielgerade ein. Der Norweger, der in den letzten beiden Jahren am Holmenkollen gewonnen hatte und als erster Langläufer drei Siege in Folge hätte feiern können, schloss aber noch auf. Beide schoben ihren Fuss ganz nach vorne und wussten im Ziel nicht, wer die Spitze vorne hatte.

Das Zielfoto zeigte dann, dass Cologna nach zwei 2. Plätzen in Oslo Holmenkollen diesmal gegenüber dem zeitgleichen Sundby die Millimeter auf seiner Seite hatte. 2012 hatte er den Sieg gegen Eldar Rönning um 0,6 Sekunden verpasst, 2015 gegen Sjur Röthe ebenfalls in einem Fotofinish. Einen Tag vor seinem 32. Geburtstag reichte es Cologna so in extremis zum ersten Sieg in einem 50er.

Der Gewinn des Gesamtweltcups liegt für den Bündner kaum noch in Reichweite. Er übernahm aber die Führung in der Distanz-Disziplinenwertung.

Der zweite Schweizer Toni Livers verpasste als 33. die Punkteränge.