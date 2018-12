23 Schweizer Männer und 10 Frauen werden auf der Flüela-Loipe an den Start gehen. Im Programm stehen am Samstag, 15. Dezember, je ein Sprint, am Sonntag je ein Distanzrennen (10 km bei den Frauen, 15 km bei den Männern) jeweils in der Skating-Technik.

Bereits jetzt ist klar, dass Dario Cologna wie im letzten Jahr auf einen Einsatz im Sprint verzichtet. Die Finalchancen des vierfachen Olympiasiegers wären sowieso nicht sehr gross, so dass die Konzentration auf das Distanzrennen, in dem er zu den Favoriten gehört, Sinn macht.