Die beiden Mitfavoritinnen aus der Schweiz überstanden den Prolog ohne zu zittern. Fähndrich beendete die Qualifikation als Zweite, van der Graaff als 21. Die Luzernerin musste sich nur gerade der Schwedin Maja Dahlqvist um 1,2 Sekunden geschlagen geben. Die Bündnerin Van der Graaff verlor 5,4 Sekunden.

Bei den Männern wurde es für Roman Schaad hingegen ganz eng. Am Ende hielt sich der Schwyzer als 28. gerade noch in den besten 30. Der eher stärker eingestufte Jovian Hediger (36.) verpasste hingegen den Einzug in die K.o.-Runden um 1,2 Sekunden. Schnellster der Qualifikation waren zeitgleich der Russe Sergej Ustjugow und der Schwede Viktor Thorn. Die Topfavoriten Johannes Hösflot Klaebo und Federico Pellegrino büssten weniger als eine Sekunde ein.

Der Kampf um die Medaillen beginnt um 14.30 Uhr mit den Viertelfinals.