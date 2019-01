Doch den Seilbahn-Stadl-Sprung im unteren Teil gab es noch. Und die ersten drei Fahrerinnen bekamen dies in der Abfahrt vom Sonntag besonders zu spüren. Allen voran die Schwyzerin Corinne Suter, die als Dritte gestartet war und am Ende Vierte wurde. Sie hob richtiggehend ab. «Ich kam mit hohem Tempo und bin sehr weit gesprungen. Da erschrak ich schon.»

«Das ist das erste Wochenende in dieser Saison, an dem ich zwei Rennen so fahre, wie ich es mir vorgenommen habe. Auf diesen Leistungen kann ich aufbauen.» Gut-Behrami wir nun zwei Tage Riesenslalom trainieren und danach in Absprache mit Cheftrainer Beat Tschuor entscheiden, ob sie am kommenden Freitag auch den Riesenslalom von Maribor bestreiten wird, oder ob sie sich für die WM schont.

Goggia gönnt sich einen Schluck

Nicht im Schongang fuhr Sofia Goggia. Die wirblige Italienerin, die sich im Oktober am Knöchel verletzte, erlebte ein nahezu perfektes Weltcup-Comeback. Nach ihren zweiten Platz im Super-G wurde sie auch in der Abfahrt Zweite. Der Sieg ging an die Österreicherin Stephanie Venier.

Goggia zeigte wie gewohnt eine wilde Fahrt. Sie sagte bei der Pressekonferenz: «Ich war überrascht, wie weit der Sprung ging.» Und auch sie fand es «nicht fair», das die Bedingungen geändert wurden. Wenig später stieg sie vom Podium im Medienzelt, marschierte auf direktem Weg zum nächstgelegenen Kühlschrank, öffnete eine grosse Bierflasche und trank einen Schluck. Der Sprung schien ihr keine Angst eingejagt zu haben.