Olympiasieger über 15 km, Gewinner der Tour de Ski, Heimsiege in Lenzerheide und der Triumph über 50 km auf dem Holmenkollen am vergangenen Samstag: Dario Colognas Ausbeute seit Silvester war in dieser Form nicht zu erwarten; seit zweieinhalb Monaten reitet der Bündner auf einer Welle des Erfolges. Es ist deshalb nichts als logisch, wenn der 32-Jährige bereits vor dem Weltcup-Finale in Falun von einer "fantastischen Saison" spricht.

Dank des Sieges beim Fünfziger in Oslo, dem prestigeträchtigsten Rennen im Langlauf-Weltcup, sowie den Heimerfolgen in Lenzerheide an Silvester/Neujahr schloss Cologna die letzten kleinen Lücken in seinem eindrücklichen Palmarès. Sein Hauptziel in dieser Saison, in Pyeongchang einen weiteren Olympiasieg zu erringen, erreichte er vor einem Monat über 15 km Skating in beeindruckender Manier.

In Falun werden die grossen Kristallkugeln für den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung sowie die kleinen Kugeln für die Siege in den Disziplinen-Wertungen (Sprint und Distanz) vergeben. Der Gewinn des Gesamtweltcups liegt für Cologna unter normalen Umständen nicht mehr in Reichweite. Der grossen Kristallkugel, die er bereits viermal gewinnen konnte, galt nach den Winterspielen in Südkorea allerdings auch nicht sein Hauptfokus.

30 Punkte Marge auf Sundby

"Der Fünfziger am Holmenkollen war das letzte grosse Ziel", so Cologna. Der Bündner liess deshalb die Rennen Anfang März in Lahti sowie den Klassisch-Sprint in Drammen aus, währenddessen sich Klaebo 196 Punkte gutschreiben liess. Gleichwohl stehen die Chancen gut, dass Cologna die Heimreise dennoch mit einer weiteren Trophäe im Gepäck wird antreten dürfen.

In der Weltcup-Wertung der Distanzrennen stiess Cologna am vergangenen Wochenende in Oslo nämlich vom 4. in den 1. Rang vor. Vor den letzten beiden Rennen beträgt die Marge des Münstertalers auf den zweitplatzierten Norweger Martin Johnsrud Sundby 30 Punkte. Im Massenstartrennen in der klassischen Technik am Samstag sowie in der Skating-Verfolgung tags darauf können je maximal 50 Zähler errungen werden. Cologna gewann den Distanz-Weltcup bislang dreimal (2011, 2012 und 2015).