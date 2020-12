Einzig Irene Cadurisch trifft

Die Olympia-Achte in dieser Disziplin räumte alle zehn Scheiben und war zudem die zweitschnellste Schützin der 109 Starterinnen. Aber in der Loipe büsste die 29-Jährige über die 7,5 km zuviel Zeit ein. In dieser Disziplin schaffte sie bloss Position 75 mit 1:42 Minuten Rückstand auf die Schnellste, oder 1:13 auf Teamkollegin Selina Gasparin.

Die Schweizer Biathlon-Pionierin beendete den Wettkampf als 40. und erreichte wie Lena Häcki (38.) beim Premiere-Sieg der Weissrussin Dsinara Alimbekawa gerade noch die Weltcup-Punkteränge. Elisa und Aita Gasparin blieben ausserhalb der Top 60 und müssen in der Verfolgung am Sonntag zuschauen.