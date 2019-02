Gleich im ersten Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Åre gab es die erste Medaille für die Schweiz: Die Schwyzerin Corinne Suter sicherte sich in einem wahren Hundertstel-Krimi Bronze im Super-G. Auf die siegreiche Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die nach drei WM-Titeln im Slalom erstmals in einer Speed-Disziplin triumphierte, verlor Suter nur 5 Hundertstel. Der 24-Jährigen kamen die Tränen.

«Ich freue mich gerade unheimlich fest – und es ist auch eine sehr grosse Erleichterung», erklärte sie ihre Emotionen vor den Medien. Wieso Erleichterung?, hakte ein Radiojournalist nach und erfuhr so, was wirklich hinter den Freudentränen steckt: «Es war doch ein recht grosser Druck auf mir, obwohl ich das so nie gegen aussen gesagt habe. Und ich glaube, den grössten Druck habe ich mir selbst gemacht, obwohl ich das immer etwas verdrängt habe.»