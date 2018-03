Sie werden Zeugen einer logistischen und organisatorischen Meisterleistung. Fast alle reisen mit den 64 Extrabussen und 154 Sonderzügen an. Die Rhätische Bahn errichtet neben dem Zielgelände in S-chanf eine provisorische Haltestelle. Der Skimarathon ist eine erstklassige Visitenkarte. Und es ist bemerkenswert, mit welcher Umsicht die Organisatoren den Engadiner, der einem aus elf Skiklubs bestehenden Verein gehört, durchführen. Bis 2016 orchestrierte ein ehrenamtliches OK den Anlass. Doch die Macher und Skiklubs überwarfen sich und der Vorstand trat zurück. Seither zeichnet mit Menduri Kasper ein vollamtlicher Geschäftsführer für den Event verantwortlich.