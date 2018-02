Deshalb muss Tim Hug bei seinem Olympia-Abschied bilanzieren: «Aufgrund des Saisonverlaufs durfte ich hier keine Wunder erwarten. Die Resultate entsprechen den derzeitigen Realitäten.» Ein wenig haderte er gestern beim Wettkampf von der Grossschanze dennoch mit dem Schicksal. «Ich hatte einen wirklich guten Sprung, aber direkt vor mir verkürzte die Jury den Anlauf. Zudem sackte der Wind zusammen. Auf der kleinen Schanze habe ich den Sprung verhauen, hier waren es die Umstände.»

So blieb die grösste Erfolgsmeldung von Tim Hug in Pyeongchang eine E-Mail aus der Schweiz. Am Tag vor dem Abflug nach Asien schrieb er die letzte von mehreren Zwischenprüfungen in seinem Studium der erneuerbaren Energien und Umwelttechnik. «Ich bekam Bescheid, dass ich sämtliche Prüfungen bestanden habe.» Also nur ein berufliches anstatt ein olympisches Diplom.

Ein Jahr anhängen?

Die Entscheidung, ob Ende Saison bereits der Zeitpunkt gekommen ist, ganz auf die Karte Beruf zu setzen, will sich Tim Hug bis in den Frühling offen halten. Die Tendenz weist in Richtung einer letzten Fortsetzung der Karriere als Alleinunterhalter in der Nordischen Kombination. Die Weltmeisterschaft in Seefeld soll zum finalen Ziel des 30Jährigen werden. Noch ist in dieser Saison aber nicht Lichterlöschen. Nach Olympia folgen fünf Weltcup-Veranstaltungen Schlag auf Schlag.

Dort möchte Tim Hug das zurückkehrende Vertrauen auf der Schanze und die ansehnliche Laufform in gute Resultate ummünzen. Dass er sich wieder etwas zutraut, hat der Solothurner in Pyeongchang bewiesen, auch wenn es sich letztlich nicht ausgezahlt hat. Nachdem er im Zuge der Verunsicherung vor den Spielen zurück auf den letztjährigen Sprungstil gewechselt war, wagte er vor dem Wettkampf auf der Grossschanze klammheimlich wieder die Umstellung auf das neue Setting. Aber in seinem Fall hatte das Stichwort «Den Mutigen hilft das Glück» in Südkorea keine Gültigkeit.