Stürze gehören im Skirennsport zum «Berufsrisiko». Das schreibt Marc Gisin in seiner Kolumne der Freitagsausgabe der NZZ. Am Samstag zur Mittagszeit wird der Engelberger mit dem Helikopter von der Saslong-Piste in Gröden abtransportiert. Das Berufsrisiko ist wieder eingetreten. Nach einem Verschneider kurz vor den Kamelbuckeln kommt er zu Fall. Der knapp zwei Meter grosse Athlet wird durch die Luft geschleudert. Mit voller Wucht prallt er auf die steinharte Piste.

Am Samstagabend ist Gisins Zustand bereits so stabil, dass er mit der Rega ins Luzerner Kantonsspital geflogen werden kann. Am Sonntag folgt die offizielle Medienmitteilung von Swiss-Ski und die Gewissheit: Gisin hat Glück gehabt.