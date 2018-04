Die nach wie vor sieglosen Schweizer Meister Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden wurden von der Crew von Brad Gushue, dem Olympiasieger 2006, heillos überfordert. Durch ein gestohlenes Zweierhaus stand es nach zwei Ends 0:4. Mit einem weiteren gestohlenen Punkt zogen die Kanadier nach dem 5. End auf 7:1 davon. Nach sechs Ends, so früh wie nach dem Reglement erlaubt, gaben die Schweizer auf.

Die Spiele gegen die ersten zwei Titelanwärter Schweden und Kanada haben die Schweizer bereits hinter sich. Wollen sie jedoch eine Chance haben, die Viertelfinals zu erreichen, müssen sie demnächst in die Siegesspur finden. Am Montagabend Schweizer Zeit treten sie gegen die ihrerseits schlecht gestarteten Deutschen um Skip Alexander Baumann an.