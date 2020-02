Favoriten Aarau und Solothurn direkt in Halbfinals

In diesen beiden Teams spielen lauter Curler aus den der Weltklasse angehörenden Schweizer Vierer-Formationen. Alina Pätz und Sven Michel, für den CC Aarau spielend, waren zusammen 2011 Weltmeister im Mixed-Doppel geworden. In Aarau siegten sie in allen sieben Spielen in ihrer Gruppe. Solothurn Regio mit Briar Hürlimann und Yannick Schwaller - sie sind die Nummern 4 in den Teams der neuen Schweizer Meister im klassischen Curling - fingen früh eine Niederlage ein. Aber dank ihrem Sieg im letzten Round-Robin-Spiel gegen die Olympia-Zweiten Jenny Perret/Martin Rios sicherten sie sich dennoch den Gruppensieg.

Die Halbfinalgegner von Aarau und Solothurn Regio werden am Sonntagmorgen in zwei Viertelfinals ermittelt: Bern gegen Genf I und Baden Regio gegen Glarus.