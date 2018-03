Der Schwyzer musste sich mit 182,25 Punkten einzig dem Kanadier Max Parrot (195,25) geschlagen geben. Damit stiess Bösiger im Schlussklassement nach fünf Springen noch auf den 3. Platz vor. Der Gesamtsieg ging an den in Kanada abwesenden Amerikaner Chris Corning.

Bösiger schaffte zum Saisonabschluss den dritten Weltcup-Podestplatz nach Mönchengladbach (2016) und Istanbul (2014), wo er jeweils auch Zweiter geworden war. An den Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte der 22-jährige Flugakrobat als Qualifikations-Zweiter den Final erreicht, in welchem er sich allerdings mit dem 8. Platz begnügen musste.