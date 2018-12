Es passierte am "Zauberberg" in Semmering. Der Sturz sah harmlos aus, die Folgen waren aber gravierend. Bei einer MRI-Untersuchung stellten die Ärzte einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss im rechten Knie fest. Gallhuber wird am Samstag in Hochrum operiert.

Gallhuber fuhr in dieser Saison dreimal in die Top Ten, an den vergangenen Olympischen Spielen in Pyeongchang gewann sie Bronze im Slalom und Silber mit der Mannschaft.