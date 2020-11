Die WM-Zweite stürzte bei einer Trainingsfahrt auf der Bahn in Lettland in Kurve 15 und zog sich eine leichte Hirnerschütterung zu, als sie der eigene Schlitten am Kopf traf.

Die 33-Jährige aus dem Linthgebiet spürt noch leichte Symptome der Hirnerschütterung und kehrt diese Woche in die Schweiz zurück. Sie ist aber zuversichtlich, bei den Weltcuprennen in Innsbruck am 11. und 18. Dezember wieder am Start zu sein.