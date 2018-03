Und die künftige Aufgabe betreffend?

Ich bin mit Swiss-Ski seit ein paar Tagen in Gesprächen. Ich bin nach wie vor voll motiviert und in keinster Weise müde. Aber ich will eine Aufgabe finden, bei welcher ich mehr Zeit daheim bei der Familie verbringen kann. Es wird hoffentlich eine konstruktive Aufgabe sein, bei welcher ich etwas bewegen kann.

Was hätte dafür gesprochen, dass Sie Cheftrainer bleiben?

Dass ich mit allen ein sehr gutes Verhältnis habe, sei es die Verbandsspitze oder seien es die Athletinnen oder die Trainer. Das sind die Menschen, die ich ebenfalls sehr gerne habe und bei welchen ich mich wohl fühle. Es fällt mir schon schwer, da wegzugehen.

Sie haben mit den Schweizer Frauen wieder den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Was bleibt Ihnen von den sechs Jahren als Cheftrainer?

Das ist schwierig auf einen Punkt zu bringen. Das ist ein ganz anderes Team, als es vor sechs Jahren war. Ich habe das Team und den Staff in dieser Zeit so zusammenstellen dürfen, wie ich es wollte. Es gab in dieser Zeit kaum Veränderungen. Da war grosse Kontinuität drin. Ich finde, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, diese Mannschaft zu übergeben. Sie steht sportlich auf einem guten Level. Da liegt noch sehr viel drin. Ich bin überzeugt, dass alles erfolgreich weitergeführt wird.