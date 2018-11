Die Hierarchie im Slalom der Frauen scheint sich auf die neue Saison kaum verschoben zu haben. In Levi führt nach dem ersten Lauf Weltmeisterin Mikaela Shiffrin aus den USA knappe 14 Hundertstel vor der schwedischen Olympiasiegerin Frida Hansdotter. Diese beiden Fahrerinnen konnten sich vom Rest des Feldes etwas absetzen. Die Slowakin Petra Vlhova, im Vorjahr die Gewinnerin im Norden Finnlands, verlor als Dritte bereits 59 Hundertstel.

Wendy Holdener startete gut, lag bei der ersten Zwischenzeit noch 7 Hundertstel vor Shiffrin, im Steilhang aber büsste die Olympia-Zweite im Slalom Zeit ein. Zu verhalten sei sie dort gefahren, kritisierte sie hinterher ihre Fahrt. Shiffrin und Hansdotter scheinen bereits etwas weit weg, vom Podest trennt Holdener aber nur wenig. Nur 11 Hundertstel liegt sie hinter Vlhova, 7 Hundertstel trennen sie von der viertplatzierten Österreicherin Katharina Gallhuber.

Ansprechend hielt sich auch Michelle Gisin, die einen Rang in den Top 10 anvisieren kann. Als 13. verlor die Engelbergerin knapp eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit, nur 26 Hundertstel sind es aber auf Platz 7. Auch sie nahm den Steilhang etwas vorsichtig in Angriff. Neben Holdener und Gisin schaffte es vom Schweizer Team einzig die 22-jährige Nidwaldnerin Carole Bissig (29.) in den zweiten Lauf. Pech hatte die Urnerin Aline Danioth, der als 31. drei Hundertstel zur Qualifikation fehlten.