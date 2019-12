Holdener mit starkem ersten Lauf - Norwegerin Holtmann vorne

Wendy Holdener gelang bei weichen Schneebedingungen in Courchevel eine starke erste Fahrt. Die erst tags zuvor aus St. Moritz angereiste Schwyzerin reihte sich im 5. Rang ein. Ihr Rückstand auf die führende Norwegerin Holtmann beträgt nur gerade 0,37 Sekunden. Damit besitzt Holdener, die in der Disziplin Riesenslalom im Weltcup noch nie unter die ersten drei kam, intakte Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Auch Lara Gut-Behrami zeigte eine gute Leistung. Die Tessinerin verlor als Neunte ebenfalls nur 0,84 Sekunden auf die Spitze. Mit Aline Danioth (mit der hohen Startnummer 60) als 28. und Michelle Gisin als 30. schafften noch zwei weitere Schweizerinnen die Finalteilnahme.

Hingegen Corinne Suter, Simone Wild und Andrea Ellenberger verpassten mit jeweils rund 2,6 Sekunden Rückstand den Einzug in die Top 30.

Acht Fahrerinnen innerhalb 0,51 Sekunden

Der Kampf um den Sieg präsentiert sich extrem spannend. Die Top 8 sind innerhalb von 0,51 Sekunden klassiert. Hinter der 24-jährigen Norwegerin Mina Fürst Holtmann, die in Sölden Vierte geworden war, folgen mit Marta Bassino (0,10 zurück) und Federica Brignone (0,13) zwei Italienerinnen. Auch die Slowakin Petra Vlhova büsste nur 16 Hundertstel ein.

Nicht mehr zu den Siegesanwärterinnen gehört wohl Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, sowohl in Sölden (2.) wie zuletzt in Killington (3.) auf dem Podest, verlor mit der Startnummer 1 nach verhaltener Fahrt überraschend gleich 1,33 Sekunden, was nur zum 19. Zwischenrang ausreichte.

Start zum Finaldurchgang in Courchevel, das zusammen mit Méribel die Weltmeisterschaften 2023 durchführen wird, ist um 13.30 Uhr.