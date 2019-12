Holdener nach erstem Lauf in Top 10 - Shiffrin in Führung

Wendy Holdener konnte im ersten Lauf in Lienz nicht an die Leistung des letzten Riesenslaloms in Courchevel anschliessen. Der Schwyzerin, die elf Tage zuvor in Frankreich in dieser Disziplin als Dritte erstmals in die Top 3 vorgestossen war, unterlief im oberen Streckenteil ein Fehler. Am Ende betrug Holdeners Rückstand auf die Spitze als Neunte 1,58 Sekunden.

Überlegen zur Bestzeit fuhr Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin war in Courchevel nur 17. geworden und hatte danach auch auf die (letztlich wegen des Wetters abgesagten) Rennen in Val d'Isère verzichtet. Nach ein paar intensiven Trainingstagen meldete sich Shiffrin in Lienz eindrücklich zurück. Der 63. Weltcupsieg wird ihr kaum mehr zu nehmen sein.

Bassino schon sechs Zehntel zurück

Die zweitklassierte Italienerin Marta Bassino, die Siegerin von Killington, büsste schon 0,61 Sekunden ein. Ihre Landsfrau Federica Brignone (0,74 zurück), die vor Weihnachten in Courchevel gewonnen hatte, reihte sich als Dritte ein. Der Rückstand der viertklassierten Französin Tessa Worley betrug bereits mehr als 1,3 Sekunden.

Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami verloren in der Skistation in Osttirol fast 2,5 Sekunden auf Shiffrin und klassierten sich damit im 20. und 21. Rang. Mit 3,16 Sekunden Rückstand schaffte Andrea Ellenberger (28.) gerade noch die Qualifikation für den zweiten Durchgang (Start 13.30 Uhr).