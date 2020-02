Nach der Abfahrt vom Samstag folgt nun am heutigen Sonntag der Riesenslalom der Männer in Garmisch. Der Schweizer Marco Odermatt will nach seinem gelungenen Comeback im Super-G von Kitzbühel nun auch im Riesenslalom wieder gross auftrumpfen. Gelingt es ihm? Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.