Einzig die Schwedin Charlotte Kalla hielt mit einem Rückstand von 22 Sekunden einigermassen mit. Die drittklassierte Ebba Andersson büsste schon über eine halbe Minute ein. Nur die Top 6 hielten die Differenz innerhalb einer Minute.

Das Siegerlächeln des Glamourgirls ist somit zurück im Weltcup-Tross. Eine Lippencreme gegen Sonnenbrand, deren Inhaltsstoff Klostebol auf der Dopingliste steht, hatte der siebenfachen Weltmeisterin und nunmehr 30-jährigen Athletin die vergangenen zwei Saisons gekostet. "Es war während der letzten zwei Jahre ein Traum für mich, so zurückzukehren", betonte Johaug.

Die Norwegerin feierte ihren 43. Weltcupsieg mit Jubelschreien in der Zielarena und wurde auch ohne Anfeindungen beklatscht. Nach dem Rücktritt von Marit Björgen ist Johaug, die in der Lippencreme-Affäre stets ihre Unschuld beteuerte, die grosse Favoritin für die Weltmeisterschaften ab Mitte Februar in Seefeld. Johaug war zuletzt im Weltcup im März 2016 beim Saisonfinale angetreten und hatte mit dem Gesamterfolg bei der "Ski Tour Canada" damals auch ihren letzten Erfolg gefeiert.

Die Schweizerinnen kamen nicht wunschgemäss auf Touren. Nadine Fähndrich (31.), Nathalie von Siebenthal (36.) und Laurien van der Graaff (55.) verpassten die Weltcup-Punkteränge der Top 30.