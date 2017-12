Vor Wochenfrist war dem Romand in Kuusamo mit einem 9. Rang noch ein Coup gelungen. Beim Lauf in klassischer Technik wählte Hediger für die Viertelfinals die fünfte und letzte Serie, die auch nicht übermässig stark besetzt war. Gleichwohl hatte Hediger als Fünfter das Nachsehen. Im letzten Anstieg war er oben auf der Kuppe in ein Gerangel verwickelt und verlor dabei etwas an Schwung.

Johannes Hösflot Klaebo setzte sich nach Kuusamo auch in Lillehammer durch. Auf der Zielgeraden distanzierte der Norweger den Russen Sergej Ustjugow.