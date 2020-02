Grund für die Verlegung der Rennen vom 15./16. Februar vom Nordosten in den Nordwesten Sloweniens ist der Schneemangel in Maribor. An den Startzeiten für den Riesenslalom am Samstag (10.00/13.00 Uhr) und den Slalom am Sonntag (10.15/13.45 Uhr) ändert sich nichts.

In Kranjska Gora finden damit in dieser Saison zweimal Weltcuprennen statt. Am 14./15. März machen die Männer im alpinen Ferienort im Nationalpark Triglav halt.