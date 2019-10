Krise überwunden: Schweizer Riesenslalomfahrer sind längst mehr als nur Lückenbüsser

Seit der Saison 2011/12, als Marcel Hirscher den ersten seiner acht Gesamtweltcupsiege in Serie holte, fanden 78 Slaloms und 66 Riesenslaloms statt. Im Slalom stand der Österreicher 58-mal auf dem Podest (in 74,4 % der Rennen), im Riesenslalom 55-mal (83,3 %). Nimmt man beide Disziplinen zusammen, sind es 113 Podestplätze in 144 Rennen, was einer Podestquote von 78,5 Prozent entspricht. Anders gesagt: Seit Hirschers Rücktritt in diesem Herbst ist in gut 4 von 5 Rennen ein Platz auf dem Podium frei. (mpr)