Lara Gut-Behrami siegt vor Corinne Suter

Für Gut-Behrami war es der 25. Weltcup-Triumph, der achte in der Abfahrt und der erste seit über zwei Jahren. Zuletzt stand die 28-Jährige am 21. Januar 2018 beim Super-G in Cortina d'Ampezzo zuoberst auf dem Podest. In der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten im Walliser Skiort gelang ihr eine perfekte Fahrt; sie distanzierte die Konkurrenz um acht Zehntel und mehr.

Dahinter sorgte Corinne Suter im ersten von drei Rennen im Walliser Skiort für einen Schweizer Doppelsieg. Die Schwyzerin baute dank ihrem fünften Podestplatz in diesem Winter die Führung im Abfahrts-Weltcup bei zwei ausstehenden Rennen auf 120 Punkte aus. Damit könnte Suter bereits in der zweiten Abfahrt in Crans-Montana am Samstag den Kampf um die kleine Kristallkugel für sich entscheiden.