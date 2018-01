Viel mehr ärgerte sich der Kombinations-Weltmeister von St. Moritz, dass er die grosse Chance auf seinen ersten Weltcupsieg mit einem Innenskifehler im Slalom vergab. Nach einer starken Abfahrt am Morgen (Aerni: «Ich bin stolz auf diese Leistung») hatte er Rang 20 belegt und war damit der am besten klassierte Techniker im Feld. Doch diese Ausgangslage konnte Aerni, der kurz vor Weihnachten im Slalom von Madonna di Campiglio Zweiter wurde und seinen ersten Weltcuppodestplatz feierte, nicht nutzen. «Ich ärgere mich sehr. Ich habe eine riesige Möglichkeit ausgelassen», sagt der 24-Jährige, der seinem Vater, der seinen 60. Geburtstag feierte, so gerne den Sieg geschenkt hätte. «Nun muss ich ihm doch etwas kaufen», scherzt Aerni.

Der grosse Profiteur war der Franzose Victor Muffat-Jeandet, der seinen ersten Weltcupsieg feierte. Der 28-Jährige war in der Abfahrt vier Zehntelsekunden langsamer als Aerni und in einem Weltcupslalom noch nie besser als auf Rang neun klassiert. Allein das zeigt, wie ärgerlich Luca Aernis Ausfall für Swiss Ski war. So nämlich klassierte sich erst zum dritten Mal in den vergangenen 12 Austragungen kein Schweizer auf dem Kombi-Podest in Wengen. Drei Schweizer Siege und insgesamt 12 Podestplätze gelangen hingegen seit 2007.

Keine Werbung für die Kombi

Für die Organisatoren in Wengen ist das Schweizer Ergebnis ebenfalls ärgerlich. Ab der Saison 2020 will der internationale Skiverband FIS keine Kombinationen mehr. Am Lauberhorn würden sie den Wettbewerb gerne behalten und dank der oft guten Schweizer Resultate hatte der Veranstalter zumindest Support von Swiss Ski. Heute waren Mauro Caviezel (6.) und Justin Murisier (7.) die besten Athleten des Heimteams. Werbung für den Wettbewerb war dies nicht.