Marco Odermatt hatte zuletzt schon in Val d'Isère mit Rang 7 überrascht, nun nimmt der 21-jährige Nidwaldner gar Mass am ersten Podium. Es wird interessant sein zu sehen, wie das Super-Talent aus der Innerschweiz mit dieser für ihn neuen Situation umgehen wird. So weit vorne war er bei Halbzeit noch nie.

Vom Leader indes trennt auch ihn viel. Exakt eine Sekunde büsste Odermatt auf den entfesselten Marcel Hirscher ein. Zwischen ihm und dem Österreicher liegt noch Matts Olsson, der aber lediglich sechs Hundertstel schneller war als Odermatt. Der Schwede hatte im letzten Winter auf dem gleichen Hang im Parallel-Riesenslalom seinen bisher einzigen Sieg errungen.

Die Gran Risa, der schwierige Hang in Alta Badia, ist schon seit Jahren fest in der Hand von Hirscher. Gewinnt der Österreicher auch diesmal, wäre dies sein nunmehr schon sechster aufeinanderfolgender Erfolg in der Südtiroler Ski-Station. Der Amerikaner Ted Ligety war 2012 der letzte Gewinner vor Hirscher.

Odermatt war letztlich der einzige Schweizer auf einem Spitzenplatz, doch vier weitere Fahrer von Swiss-Ski können noch auf eine Rangierung in den Top 10 hoffen. Gino Caviezel, Elia Zurbriggen und Loïc Meillard belegen die Zwischenränge 11, 12 und 13. Knapp dahinter folgt als 15. zudem Thomas Tumler, der Überraschungs-Dritte von Beaver Creek, der durch einen zeitraubenden Fehler im Schlussteil eine bessere Klassierung vergab.